Le HCDV n’a rien lâché

Le HC Delémont-Vallée a joué à se faire peur devant son public samedi. Les hockeyeurs vadais de 2e ligue se sont imposés contre Le Locle 5-3 (0-1, 3-2, 2-0) samedi dans le cadre du Masterround supérieur. Les hommes de Michaël Chételat étaient menés 3-1 après un peu plus de 25 minutes de jeu. Ils n’ont cependant rien lâché et ont réussi à revenir dans cette partie en égalisant à la 34e minute. Il aura fallu attendre les 5 dernières pour voir le HCDV prendre les devants pour la première fois dans cette rencontre. Le travail a ensuite été terminé dans la cage vide. Leo Gygax s’est illustrée dans cette partie en inscrivant un doublé (27e et 55e).

Au classement, le HC Delémont-Vallée s'installe dans le fauteuil du leader avec un point d'avance sur Tramelan mais avec un match de plus. /lge