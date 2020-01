Une première sélection pour Valentin Nussbaumer

Valentin Nussbaumer va revêtir le maillot de l’équipe de Suisse de hockey sur glace. Le Jurassien vivra ses premiers matches internationaux la semaine prochaine à Herisau et Olten. Il a été retenu par le sélectionneur Patrick Fischer pour affronter l’Allemagne à deux reprises (6 et 7 février). Le groupe a été dévoilé ce mercredi. La Suisse disputera ces deux rencontres avec une équipe rajeunie. Valentin Nussbaumer sera accompagné par six autres néophytes dont le hockeyeur de Sonceboz Gilian Kohler. L’attaquant du HC Bienne a porté le maillot du HC Ajoie à 11 reprises la saison dernière. /msc