Le sacre pour le HC Franches-Montagnes

Champagne pour le HC Franches-Montagnes ! La troupe de Michaël Röthenmund a conquis le titre de champion romand de 1re ligue de hockey sur glace mardi soir à Saignelégier. Elle a pris le meilleur sur St-Imier 7-4 lors du 3e acte de la finale des play-off. Le HCFM remporte cette série 3-0. Il s’offre le trophée romand pour la 3e fois de son histoire après 2001 et 2014. Un succès ne met toutefois pas fin à la saison du HC Franches-Montagnes. Les Jurassiens disputeront encore la finale suisse de 1re ligue dès le mercredi 18 mars avec la promotion en MySports League en ligne de mire.





Le HCFM s’est est remis à son power-play

Si les Taignons ont rapidement ouvert le score par Thimothé Tuffet (3e), ils ont été accrochés par de valeureux Imériens durant les 40 premières minutes. Le HCSI est revenu à 1-1 en toute fin de premier tiers avant de prendre deux fois l’avantage en deuxième période. Mais Thimothé Tuffet (31e) et Marco Müller (38e) en power-play ont à chaque fois remis leur équipe dans le coup pour atteindre la deuxième pause sur un score de parité 3-3. Les Francs-Montagnards ne se sont détachés que dans le dernier tiers, à nouveau en supériorité numérique par Joan Siegrist (44e) puis grâce au triplé de Tuffet (48e) et un doublé de Mathieu Brahier (54e et 59e). Le HCSI a bouclé sa saison sur un baroud d’honneur en réduisant l’écart à 7-4 à la dernière seconde. /msc+jpi