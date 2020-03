Saison de hockey sur glace terminée

Petits ou grands, les hockeyeurs de tout le pays sont contraints à ranger les patins. Les championnats de National League et de Swiss League sont terminés, tout comme les championnats de tous les niveaux. La décision a été prise jeudi matin lors d’une réunion entre les clubs de l’élite et la fédération. Toutes les décisions relatives au titre de champion de Suisse et aux promotions/relégations pour la saison 2019/2020 seront prises lors d’une assemblée extraordinaire de la Ligue qui se tiendra vendredi en début d’après-midi.





Pas de doublé pour le HCA, le HCFM et le HCDV aussi frustrés

Cette décision impacte donc évidemment les clubs régionaux qui étaient encore engagés en cette fin de saison. A commencer par le HC Ajoie qui s'était brillamment qualifié pour les demi-finales des play-off de Swiss League. Il devait défier Viège dans le dernier carré et rêvait d'un doublé après son sacre en Coupe de Suisse. La frustration est également grande pour deux autres clubs de la région. Le HC Franches-Montagnes s'apprêtait à disputer la finale nationale de 1re ligue, alors que le HC Delémont-Vallée menait 1-0 dans la série de finale romande de 2e ligue. /mle