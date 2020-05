Le HC Delémont-Vallée est d’attaque pour la 1re ligue

Le HC Delémont-Vallée se met à l’heure de la 1re ligue, sa nouvelle catégorie de jeu en hockey sur glace. Les Fantômes ont dévoilé ce mardi leur effectif pour la saison 2020/2021. Dix-huit joueurs de l’équipe qui a été promue l’hiver dernier vont vivre la nouvelle aventure qui s’annonce. Une marque de stabilité. L’entraîneur Michaël Chételat a pour sa part été reconduit jusqu’en 2022. Le comité du HCDV va par ailleurs accueillir un nouveau président. Yann Duscher quitte son poste et sera remplacé par Vincent Queloz. L’entrée en fonction de ce dernier doit toutefois encore être avalisée par l’assemblée générale du club.

L’objectif du HC Delémont-Vallée sera d’assurer son maintien en première ligue, tout en essayant de décrocher un ticket pour les play-off. Le club jurassien entend également poursuivre l’intégration des jeunes de la région. A cet effet, une étroite collaboration est mise en place avec le HC Ajoie. Des éléments du HCA pourront donc venir jouer avec le HCDV (un gardien, deux ou trois attaquants et deux défenseurs). Delémont va aussi collaborer avec les clubs de 2e ligue du HC Moutier et du HC Tramelan, pour permettre des échanges de joueurs via des licences B. /rch