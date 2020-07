D’arbitre à agent de joueurs

Objectif : se faire connaître

La priorité d’un agent de joueurs, c’est de développer et consolider un réseau. Yannick Rebetez estime avoir entretenu de bons contacts avec certains joueurs de Suisse. Ses deux acolytes et lui-même ont d’ailleurs déjà une vingtaine de joueurs sous contrat aujourd'hui. Ces derniers viennent avant tout des championnats de National League, de Swiss League et de MySports League et sont principalement suisses. Mais deux Lituaniens ont également paraphé une entente avec MORE Management. Pour Yannick Rebetez, l’objectif est aujourd’hui de tisser un lien de confiance avec les directeurs sportifs de plusieurs clubs et de développer son réseau.





Le coronavirus, cet écueil

L’enfant de Bassecourt reconnaît toutefois que ses débuts ne sont pas rendus faciles par la crise liée au coronavirus. Le marché est très restreint d’après lui et les clubs font davantage confiance à leurs jeunes et renoncent à certaines dépenses : « Il y a quelques exceptions et des enveloppes sont réservées par les clubs pour des postes-clés ou pour les étrangers », précise l’agent de joueurs jurassien. Certains souffrent de cette situation, d’après Yannick Rebetez : « Prenons l’exemple d’un joueur en fin de carrière en National League et qu’on doit placer : il sera en compétition avec des jeunes éléments des clubs qui coûteront peut-être moins cher et il sera donc plus difficile de trouver un point de chute à de genre d'éléments », analyse-t-il.