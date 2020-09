« Dès qu’on monte d’une ligue, il y a un sacré changement. Ce sera beaucoup plus rapide et physique. » Michaël Chételat ne se voile pas la face au moment d’attaquer une saison historique. Il sera aux commandes du HC Delémont-Vallée pour la toute 1re expérience de la formation vadaise en 1re ligue de hockey sur glace. « C’est une chance pour le club. Les gars sont motivés », dit-il à la veille de lancer les hostilités. Le HCDV entame son championnat samedi au Sentier sur la glace de Vallée de Joux à 17h30.





Se mettre rapidement au niveau

En tant que néo-promu, le HC Delémont-Vallée s’attend à vivre « une saison compliquée », même si Michaël Chételat estime que son groupe « a une belle carte à jouer ». Le club veut décrocher le maintien, mais l’entraîneur vadais se montre un peu plus ambitieux. « Je veux amener l’équipe en play-off », dit-il. Pour cela, il prévient sa troupe. « Il faudra tenir debout dans les bandes. On l’a vu en préparation contre Franches-Montagnes et Université Neuchâtel, on ne peut pas se permettre d’avoir deux-trois minutes de passage à vide ».