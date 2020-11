L’histoire du HCA relatée dans un ouvrage

Un verre de blanc pendant l’échauffement d’avant-match, un arrangement entre joueurs et police pour éviter une amende lors d’un stationnement inadéquat ou encore des dirigeants qui arpentent les terrains de football ajoulots à la quête de nouveaux joueurs… c’est aussi ça le HC Ajoie. L'histoire du HCA est retracée dans un livre intitulé « HC Ajoie : une histoire sportive, économique et politique d’un club jurassien ». Cet ouvrage a été réalisé par deux chercheurs bruntrutains Quentin Tonnerre et Jérôme Berthoud. Il a été tiré à 3'000 exemplaires et sera disponible dès ce mardi dans les librairies de la région. Il est accessible à tout public et offre un panorama très documenté et illustré du passé du club de hockey sur glace.





Ancrage régional et popularité

L'ouvrage souligne l'importance que prend très rapidement le HC Ajoie dans le panorama jurassien. Dès sa création en 1973, le club a pu compter sur des sponsors dans la région, ce qui a, entre autres, permis au club jurassien de se développer et de connaître les exploits qui ont couronné son histoire. D’après les deux chercheurs, le HCA s’est toujours voulu vecteur d’émotions recherchées par le public, d’abord ajoulot, jurassien ensuite. Car les dirigeants d’Ajoie – son fondateurs Charly Corbat en tête – ont toujours fait preuve de beaucoup d’ambition, selon Quentin Tonnerre et Jérôme Berthoud : « La volonté a été de "cantonaliser" le HC Ajoie. Charly Corbat a même voulu faire appeler ce club HC Jura et le faire jouer à Glovelier », affirme Quentin Tonnerre. Or, l’ancrage régional dans les années 80 et 90 était encore trop fort pour permettre à ce projet de se concrétiser. Cela ne va pas empêcher les « jaune et noir » d’être conquérants sur la glace, avec sans cesse l’envie de grimper d’un échelon, d’après les deux chercheurs.