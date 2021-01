La « remontada » à la sauce ajoulote

En 50 avant Jésus-Christ dans un petit village gaulois en Armorique, Obélix se serait écrié : « Ils sont fous ces Ajoulots ! ». Oui, il a fallu de la folie, mais surtout une sacrée force de caractère au HC Ajoie, pour aller remporter le premier derby face à La Chaux-de-Fonds dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Les Jurassiens ont gagné 4-3 après prolongations mardi soir aux Mélèzes, après avoir été menés 3-0 à la 27e minute de jeu !

Les Neuchâtelois ont bouclé le premier tiers avec un avantage de 1-0, salaire minimum. Tirs cadrés : 18-4 ! Dépassé dans tous les domaines, le HCA s’en est remis à son gardien Tim Wolf, qui a été tout bonnement stratosphérique. Réaction à l’appel du deuxième tiers ? Que nenni ! La Chaux-de-Fonds a inscrit deux buts supplémentaires : 3-0 après 23’28’’. La druide Gary Sheehan a alors réagi en demandant un temps mort pour remobiliser ses troupes. Et comme par enchantement, la révolte s’est mise à gronder. Schmutz s’est tout d’abord fait l’auteur d’un doublé en 47 secondes pour ramener le score à 3-2, puis Hazen a égalisé juste après la mi-match. Le ciel est tombé sur la tête du HCC, qui a goûté à la « remontada » ajoulote, une potion magique en la circonstance.

Dans le troisième tiers, la rencontre aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, mais rien n’a été marqué. Ce derby s’est donc joué en prolongations. Et la légion québécoise du HCA a fait le job. Devos et Hazen sont partis en rupture. Le premier n’a pas été en mesure de servir le second. Le Top Scorer a donc pris sa chance, et bien lui en a pris puisque la rondelle a terminé sa course au fond des filets de Charlin !

Ajoie est ainsi passé de l’ombre à la lumière en ayant eu le mérite de ne pas baisser les bras. Quant au HCC, qui a au final réalisé 44 tirs cadrés contre 25 à son adversaire, il peut légitimement être déçu de ce dénouement. /rch