Le 150e derby pour le HC Ajoie

Le HC Ajoie garde sa cadence infernale dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. L’équipe de Gary Sheehan a pris la mesure du HC La Chaux-de-Fonds 4-1 dimanche à la Raiffeisen Arena, signant son sixième succès d’affilée et un « quatre sur quatre » face aux Abeilles. Les deux formations se sont affrontées ce 14 février 2021 pour la 150e fois, toujours en deuxième division. Bilan jurassien : 77 victoires, 7 matches nuls et 66 défaites.

Ce sont pourtant les Neuchâtelois qui sont entrés les plus forts dans ce derby en mettant beaucoup d’intensité dans leur jeu et beaucoup de pression sur la défense ajoulote. Les Vouivres ont su faire le dos rond, tout en se procurant – paradoxe – les plus grosses occasions. Le HCA s’est véritablement mis en marche dans le deuxième tiers. Frei et Devos ont trouvé le poteau, signe des envies offensives des « jaune et noir ». Les Jurassiens ont finalement forcé la décision à la mi-match, en trouvant l’ouverture à deux reprises en l’espace de 68 secondes. Zwissler, puis l’incontournable Devos (quel numéro !), ont permis aux maîtres des lieux de prendre les devants. Ajoie n’allait plus lâcher le morceau.

Le HCA s’est mis en mode « gestion » dans l’ultime « vingt ». Mäder a enfoncé le clou à la 46e en marquant le 3-0. Dans un dernier baroud d’honneur, les Chaux-de-Fonniers sont parvenus à réduire l’écart grâce à l’ex-Ajoulot Privet. Le HCC a toutefois manqué de jus pour espérer une « remontada », et Roullier a pu sceller le score dans la cage vide.

Ce 150e derby ne restera pas un grand cru. On retiendra surtout la sérénité et la force de caractère du HCA pour garder le cap dans le marathon de matches qu’il dispute actuellement. On dit que les victoires masquent la fatigue : Ajoie en a encore apporté la preuve ce dimanche. /rch