Un triple galop d’essai mi-figue mi-raisin pour Sarah Forster et la Nati

Sarah Forster et l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace ont retrouvé le goût des matches internationaux. En cette fin de semaine, la Vadaise a disputé trois matches amicaux successifs face à l’Allemagne dans le cadre d’un camp d’entraînement à Romanshorn, dans le canton de Thurgovie. Cela faisait plus d’une année que la Nati n’avait pas griffé la glace sur la scène internationale. Lors de ces trois duels, la Suisse a remporté un seul match, samedi, sur le score de 4-3. Elle s’est en revanche inclinée face aux Allemandes 1-0 jeudi et 2-1 vendredi. Ces rendez-vous se sont (bien entendu) tenus à huis clos. /ygo