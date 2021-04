Le HC Ajoie ne donne(ra) rien

Kloten n’est pas encore en National League et le HC Ajoie n’a jamais été aussi près d’y grimper. L’équipe jurassienne a sorti un match grandiose samedi pour égaliser à 2-2 dans la finale du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Un succès 4-0 construit dans le premier tiers, assuré dans le deuxième et validé dans le dernier. En deux matches à Porrentruy, les Zurichois ont été incapables de marquer un but au HCA (5-0, 4-0) !