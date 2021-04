« Ils sont dans les câbles, il faut les finir »

Tous sont aussi poussés par une furieuse envie de réaliser un nouvel exploit, peut-être le plus grand pour le HCA depuis la montée de 1992, avec une génération brillante. « On veut écrire une nouvelle page d’histoire. On a vécu des moments assez incroyables et inoubliables depuis quelques années, avec la chance de faire un triplé (après le titre de 2016 et la coupe de 2020) ce mercredi soir. Je regarde des gars comme Alain Birbaum qui ont plus de 35 ans et qui n’ont jamais réussi à gagner un titre avec les play-off. Je le vois se donner, tellement rempli d’émotion, il veut tellement gagner ! Daniel Eigenmann aussi, qui ne prend jamais la parole, mais qui était tellement heureux de la victoire à Kloten. C’est pour des gars comme ça qu’on va tous se sacrifier », envoie encore Philip-Michaël Devos. Ecrire l’histoire. Avec une bande de copain. Si possible avec panache au nez et à la barbe des grands aux allures de Goliath. Voilà qui ressemble drôlement à l’idéal jurassien. /jpi