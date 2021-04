Entre chants, larmes et cris de joie

Des émotions que l’on peut décrire par tous les superlatifs dans le public. Malgré les restrictions sanitaires, le fan club du HC Ajoie a organisé mercredi un cortège suivi d’une diffusion sur écran géant de l’acte VI de la finale des play-off de hockey sur glace entre le HCA et Kloten. Ce sont des centaines de supporters jurassiens qui se sont réunies pour vibrer à l’unisson. Entre chant, larme et cris de joies, les fans « jaune et noir » sont passés par toutes les émotions avant de pouvoir célébrer cette promotion en National League avec les stars du soir devant la patinoire. /lge