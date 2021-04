Mathias Joggi imite Dan Métivier

HC Ajoie-Kloten 5-4 après prolongation

En 2021, Ajoie défie Kloten lors de la finale du championnat de Swiss League et joue une place en National League. Le 28 avril, un match décisif se joue dans la nouvelle Raiffeisen Arena, quasi vide, Covid oblige. Ajoie mène 2-1, mais se fait renverser par les Zurichois (2-4), avant d’égaliser en fin de deuxième tiers. En prolongation, le colosse Mathias Joggi marque ce qui devient l’un des buts les plus importants de l’histoire du club. C’est beau non ? /clo