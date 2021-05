Double réception pour le HC Ajoie

Le champagne n’en finit plus de couler dans le gosier du HC Ajoie. Il a eu droit à deux réceptions en l’espace de quelques heures ce mercredi. Les hockeyeurs ajoulots ont été félicités par le Gouvernement jurassien avant de recevoir les éloges de la Municipalité de Porrentruy. Les autorités cantonales et bruntrutaines ont tenu à saluer le titre de champion de Swiss League et la promotion en National League décrochés par les « jaune et noir » il y a tout juste trois semaines. Elles ont remis un chèque de, respectivement, 30'000 francs et 20'000 francs au HCA.





Un magicien et des performances exceptionnelles

« Champions, vous êtes champions, vous êtes des champions ». Le maire de Porrentruy Gabriel Voirol s’est exprimé en ses termes. Il a évoqué « une nouvelle couche dans la montagne de succès accumulés par ce club qui fait vibrer tout un peuple ». Il a salué l’équipe dirigée par « le magicien Gary », sans oublier les supporters qui « ont été fidèles et ont contredit l’adage populaire qui dit loin des yeux, loin du cœur. Vous êtes les ambassadeurs de l’Ajoie et du Jura », a encore lancé l’élu bruntrutain.

Le Gouvernement jurassien a, lui, tenu à « récompenser le HCA pour sa participation des plus actives au rayonnement du canton ». Il a souligné les performances « tout à fait exceptionnelles du club ajoulot », des performances qui ne sont pas « le fruit du hasard, mais celui du talent, du professionnalisme et de l’aboutissement d’un travail de montée en puissance de plusieurs années ». L’exécutif cantonal a également salué « l’admirable soutien du public jurassien pour « son » club ainsi que son indéfectible fidélité malgré les conditions sanitaires qui l’ont tenu éloigné de la patinoire ». /msc