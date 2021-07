Valentin Nussbaumer au camp des espoirs

Valentin Nussbaumer va lancer sa saison sous le maillot de l’équipe de Suisse. Le hockeyeur jurassien a été retenu pour effectuer le camp des espoirs. La sélection a été dévoilée jeudi matin. Elle compte 23 éléments âgés entre 20 et 24 ans. L’attaquant de Davos évoluera sous les ordres du sélectionneur Patrick Fischer du 25 au 29 juillet à Cham. Six entraînements et deux matches amicaux sont au programme de Valentin Nussbaumer et de ses coéquipiers pour ce camp en terre zougoise. /comm-msc