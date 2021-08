Un retour sur la glace très attendu

Défi de taille pour Gary Sheehan

La préparation du HC Ajoie est fortement influencée par la récente promotion en National League. Durant l’été, l’entraineur Gary Sheehan a demandé à ses joueurs de travailler sur la vitesse, en particulier la vitesse d’exécution. « On demande à tout le monde de jouer plus vite », indique l’homme fort du HCA. Durant l’été, certains joueurs ont focalisé leurs efforts pour aller plus vite, notamment les joueurs plus âgés qui ont perdu quelques kilos pour être plus mobiles, selon Gary Sheehan. D’autre part, les éléments plus légers ont travaillé pour s’endurcir. Désormais, sur la glace, tout va aller plus vite aussi. L’entraineur du HC Ajoie affirme que les duels dans les bandes seront de rigueur tout de suite, alors que les schémas de jeu seront mis en place dans les jours qui viennent. Ces éléments arrivaient un peu plus tard lors d’une préparation pour la Swiss League, selon Gary Sheehan.