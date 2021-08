Le rêve canadien de Jade Surdez

Nouveau pays, nouvelle équipe et nouveaux objectifs pour Jade Surdez. La hockeyeuse taignonne de 16 ans s’apprête à faire ses valises pour l’expérience d’une vie. Elle s’envole le mois prochain pour le Canada et l’académie de Kelowna. Il est prévu que la Franc-Montagnarde y évolue pendant deux ans à un niveau lycéen, avant de rejoindre une équipe universitaire pendant quatre ans, si tout se passe bien. Talent précoce, Jade Surdez a été contactée par cinq organisations nord-américaines depuis ses performances lors du Championnat du monde de Bratislava il y a une année et demie. Elle a donc eu le choix et elle a pris le temps de sélectionner une académie qu’elle qualifie de « sérieuse » et de « bien organisée ». Jade Surdez logera en famille d’accueil où elle devrait être accompagnée par son amie, la hockeyeuse fribourgeoise Margaux Favre. Outre-Atlantique, le grand espoir du hockey sur glace féminin jurassien découvrira un nouveau format de jeu. Son académie ne jouera pas un championnat, mais des tournois. « C’est comme ça que ça marche là-bas », indique le papa de Jade, Gilles Surdez. Il s’agit d’éviter aux jeunes sportifs de faire de très longs trajets tous les deux-trois jours.





L’équipe nationale en ligne de mire

Jade Surdez garde évidemment dans un coin de sa tête le rêve de l’équipe de Suisse A. Elle s’estime aux portes de celle-ci et espère l’intégrer après les Jeux olympiques de l’année prochaine. En attendant, la Taignonne participera au Championnat du monde des moins de 18 ans l’hiver prochain en Suède, là où elle rêve de jouer un jour en tant que professionnelle. /mle