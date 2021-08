Sarah Forster, appétit et ambition intacts

Une troisième place du groupe offrirait un adversaire « plus abordable » issu du groupe B en quart de finale… et la possibilité de rêver plus grand. Voire de refaire le coup de 2012 ? « Justement ce matin (NDLR vendredi dernier), le thème de notre meeting c’était « souvenirs de 2012 ». On est dans l’équipe encore quatre ou cinq joueuses à avoir vécu ce moment. On nous a rediffusé ces images en nous disant que l’équipe que l’on a actuellement ressemble vraiment à celle de 2012. On en tire des parallèles positives, mais maintenant c’est à nous d’amener ça sur la glace. Depuis les Jeux de 2014, on n’a plus rien eu. Là on veut aller chercher une médaille », lâche la Jurassienne avec un appétit intact. Depuis le premier mondial féminin disputé en 1990, toutes les finales, sauf une, ont opposé les Etats-Unis au Canada. Seule la Finlande a réussi à arracher une médaille d’argent lors du dernier tournoi en 2019, preuve que les places pour se hisser dans le top 3 de la hiérarchie mondiale féminine sont chères.