Le HC Ajoie griffe le tigre de l’Emmenthal

Le tournant du match est intervenu à la 40e minute. Sebastian Schilt chargeait méchamment Anthony Rouiller dans la bande et était renvoyé aux vestiaires. Ajoie a profité des cinq minutes de supériorité pour prendre l’avantage et faire le break grâce à des buts d’Eigenmann et Devos (quelle passe de Frossard !). Ne restait qu’à tenir. Ajoie a su le faire, même si la réduction du score de Pesonen (58’54’’) a rendu la dernière minute de jeu irrespirable aux 3'659 spectateurs, heureux et toujours plus nombreux, preuve de l’intérêt populaire que suscite le HCA en ce début d’aventure dans l’élite du hockey suisse.

Les Jurassiens n’auront toutefois pas le temps de savourer cette victoire puisqu’ils mettent le cap sur Davos ce dimanche après-midi (15h45, à vivre en direct sur RFJ). /clo