Valentin Nussbaumer « pas pressé » de rejoindre la NHL

« C’était vraiment deux belles semaines. J’ai beaucoup appris ». C’est avec un large sourire aux lèvres ‘que Valentin Nussbaumer a pris le temps de répondre aux questions de RFJ dimanche soir à Davos, juste après la victoire de son HCD face à Ajoie 6-0. Le Jurassien entame sa 2e saison dans les Grisons, lui qui a rejoint la formation davosienne en cours d’hiver dernier. Et il tient la forme avec déjà deux buts et deux assits inscrits en cinq matches, dont une réussite dimanche face à Ajoie. L’attaquant de 21 ans est de retour en Suisse depuis dix jours. Il a traversé l’Atlantique pour prendre part à un camp d’été de deux semaines des Coyotes de l’Arizona. L’organisation américaine détient les droits NHL du Jurassien. « C’était une belle expérience », dit-il, assurant d’en avoir « profité au maximum ». Le Vadais a rejoint les Etats-Unis pour « se montrer » et « pense avoir laissé une bonne impression ». Pour autant, il ne veut pas précipiter les choses. « Je n’ai pas du tout envie de me presser, j’ai juste envie d’y aller (en NHL) quand ce sera le bon temps », lance-t-il. En attendant, il profite au quotidien de la présence d’un certain Andres Ambühl dans le vestiaire grison pour poursuivre sa progression. /msc