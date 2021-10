Le HC Franches-Montagnes tient son rang

Le HC Franches-Montagnes maintient la cadence. Les hockeyeurs taignons de 1re ligue se sont imposés 3-0 mardi soir face aux Bernois d’Unterseen-Interlaken, au Centre de loisirs à Saignelégier. C’est la troisième victoire des protégés de Michaël Röthenmund en trois sorties cette saison. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Nelo Surdez (30e et 54e) et Nathan Guichard (36e). Le HCFM a dû s’armer de patience avant de célébrer cette victoire qui le ramène à trois longueurs d’Adelboden et de Neuchâtel. Les Franc-Montagnards, actuellement 3es de la hiérarchie, ont toutefois joué un match de moins que ces deux équipes. /alr