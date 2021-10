La libération pour le HC Ajoie

Une grosse bataille couronnée de succès. Auteur d'une prestation digne d'éloges, le HC Ajoie a battu Zurich 4-3, vendredi soir à la Raiffeisen Arena. Il met ainsi un terme à une série de sept défaites de rang en National League de hockey sur glace. Au classement, le HCA reste dernier, mais revient à quatre points de Genève, avant-dernier.





Un cœur gros comme ça

Cette victoire démontre qu’Ajoie est capable de rivaliser avec n’importe quel adversaire de National League, lorsque la formation jurassienne livre un match plein. Ce qu’elle a fait vendredi soir pour le plus grand bonheur d’un public encore une fois très bruyant. D’entrée, le HC Ajoie s’est montré conquérant et sérieux. Il n’a laissé que peu d’espaces aux Zurichois pour exprimer leur talent immense. Et même lorsqu’il a été mené, le HCA n’a pas paniqué, a suivi son plan de jeu et s’est précipité dans chaque brèche laissée par les Alémaniques.





Grande première pour Steven Macquat

Rien n’a pourtant été simple dans ce duel… les Ajoulots ont été menés 1-0, puis 2-1. Mais ils ont répliqué rapidement grâce à la verve de Thibault Frossard. L’attaquant jurassien a d’abord fait preuve d’une volonté énorme pour exploiter un rebond, avant de livrer un récital sur l’aile droite pour délivrer un caviar exploité par Steven Macquat (2-2, 12e). L’attaquant numéro 91 a marqué là son premier but dans l’élite du hockey sur glace helvétique. Ajoie a ensuite emballé la partie, tout en restant concentré et efficace, jouant sans grande prise de risque.