Marco Pedretti sur la route du HC Ajoie

Marco Pedretti retrouve la glace de ses premiers coups de patin. Le hockeyeur jurassien va découvrir la Raiffeisen Arena de Porrentruy ce vendredi soir. Avec Zurich, l’attaquant revient sur le lieu de ses premiers exploits pour défier le HC Ajoie dans le championnat de National League (match à vivre sur RFJ en direct dès 19h30). « Ça va faire bizarre de jouer à Porrentruy », dit-il, lui qui a quitté le HCA à l’été 2012 pour rejoindre Ambri et la Ligue A. L’ailier a ensuite fait escale à Rapperswil, Genève et Bienne avant de mettre le cap sur Zurich. Il défend les couleurs des ZSC Lions pour le 3e hiver de rang.





Son conseil au HCA

Malgré tout, Marco Pedretti garde un œil sur l’évolution de son club formateur. « Ils ont montré en Swiss League qu’ils étaient très forts, qu’ils pouvaient battre tout le monde. Le plus important est désormais d’apprendre des erreurs et de grapiller des points », lance-t-il en conseil à son ancienne formation. Quant à imaginer un retour au bercail, le joueur de 30 ans botte en touche. « J’ai encore un contrat à Zurich. On verra par la suite », glisse Marco Pedretti, avant d’avouer qu’il y pense. Avant de revoir, peut-être, le Jurassien sous le maillot du HCA, c’est face à Ajoie que le public de la Raiffeisen Arena le verra ce vendredi. /msc