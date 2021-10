Une nouvelle victoire pour le HC Moutier

Une victoire de plus pour le HC Moutier. Le club de 2e ligue de hockey sur glace s'est adjugé le derby contre Erguël 7-3 vendredi soir à domicile. Les Prévôtois ont signé par la même occasion leur troisième succès de rang en championnat. Les locaux ont ouvert le score en tout début de rencontre avant de voir leur adversaire revenir quelques secondes avant la fin du premier tiers. Erguël, lanterne rouge de 2e ligue, a même mené au score durant la deuxième période de jeu mais le HCM a renversé la vapeur et est repassé devant. Les Prévôtois ont scellé le sort du match avec trois réalisations inscrites au cours du dernier tiers. Au classement, le HC Moutier se retrouve deuxième, à égalité de points avec le leader Tramelan. Erguël reste pour sa part lanterne rouge avec six défaites en autant de rencontres. /tna-nmy