Le coup dur de Valentin Nussbaumer

L’attaquant vadais ne sera ainsi pas sur la glace de Porrentruy ce vendredi pour défier le HC Ajoie. Il espère revenir à la compétition début mars et aider son HCD à aller le plus loin possible en play-off. Le club grison étonne cet hiver. Il caracole en tête du championnat de National League au moment de venir une 2e fois dans le Jura. Pas si étonnant que ça pour Valentin Nussbaumer. « J’ai rarement vu une équipe autant soudée. On est vraiment aussi des bons copains en dehors de la glace », explique le Jurassien. /msc