Le HC Ajoie vole en éclats dans l’Emmental

Le HC Ajoie a été coupé dans son élan. La formation jurassienne s’est inclinée très sèchement 8-2, samedi soir, sur la glace de Langnau, dans le championnat de National League de hockey sur glace. Elle reste ainsi lanterne rouge du classement, avec désormais cinq points de retard sur les Emmentalois. Dans ce duel de mal-classés, Ajoie a payé au prix fort son investissement de vendredi contre Davos. Le HCA a très clairement manqué de jus pour déstabiliser une équipe en quête de rachat qui restait sur sept (!) défaites de rang. Porté par son public, Langnau a imposé un défi physique conséquent aux Jurassiens dès les premières secondes de ce duel et Ajoie était tout simplement à côté de ses patins.





Langnau donne le ton, Tim Wolf en fait les frais

Les Bernois sont entrés dans la partie avec de très belles intentions. Ils ont fini toutes les charges et travaillé fort dans les bandes. Ils ont aussi mis sous pression Tim Wolf, adressant 17 tirs cadrés pendant une 1re période durant laquelle le portier du HCA a capitulé à trois reprises. Il a d’ailleurs été remplacé par Viktor Östlund après ces 20 minutes initiales. Si Matteo Romanenghi a égalisé à 1-1 peu après l’ouverture du score emmentaloise, Ajoie n’a pas su profiter de certaines largesses défensives affichées par Langnau. Et, comme souvent, au lieu d’afficher 2-2, le score était de 3-1 en faveur des locaux après le 1er tiers-temps. Il aurait même pu être encore plus large si la barre transversale, puis le poteau n’avaient pas volé au secours des hommes de Gary Sheehan.





Dépassés dans tous les secteurs

Le 3-1 a eu l’effet d’un coup de massue. Dans la 2e période, la domination des Emmentalois a parfois été infernale, Ajoie étant dépassé dans l’intensité, perdant la grande majorité des duels et étant battu dans la vitesse d’exécution. Les buts bernois sont tombés comme des fruits mûrs et il n’y a guère que Viktor Östlund qui surnageait. Le solo de Maxime Fortier pour le 5-2 a été un petit rayon de soleil au milieu d’une bien sombre soirée. Langnau a étouffé le HCA : les Bernois avaient adressé 30 tirs cadrés à la mi-match contre seulement… 8 tentatives jurassiennes. A la fin du match, la statistique affichait 45-22 !



Même s’il n’a jamais lâché, le HCA a volé en éclats sur la glace de Langnau. Au final, l’addition est sévère avec ce 8-2, mais reflète la différence de fraîcheur et d’intensité entre les deux équipes. Ajoie n’a malheureusement jamais vraiment eu les moyens de rivaliser… et est passé totalement à côté. /mle