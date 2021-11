Le HC Ajoie regarde Bienne danser

Plus que l’ampleur du score, c’est l’attitude du HCA qui a déplu mardi. « Ils étaient amorphes, apathiques », analysera justement l’ancien joueur emblématique du club Yann Voillat, consultant sur RFJ. « C’est la catastrophe, il n’y a rien à retenir de ce match », ajoutera, dépité, le Biennois du HCA Mathias Joggi. Ajoie a – encore – manqué ses entames de tiers, encaissant un but dans les deux premières minutes à chaque fois. A croire que les Jurassiens ont les chocottes. « Je ne pense pas, mais ces temps, on est plus tendu et moins relax », a reconnu l’entraîneur Gary Sheehan. « On joue sur la retenue. On doit se libérer de tout ça et entrer sur la glace avec du courage ». A mettre en pratique dès ce week-end lors de la double confrontation face à Rapperswil : vendredi à Porrentruy, puis dimanche en terres saint-galloises. /clo