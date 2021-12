Le HC Delémont-Vallée réalise la passe trois

Le HC Delémont-Vallée poursuit sa série de victoires en 1re Ligue de hockey sur glace. Le HCDV s’est imposé 4-3 samedi soir sur la glace d’Yverdon-les-Bains et a ainsi décroché son troisième succès de rang en championnat. Il a ouvert le score après moins de trois minutes de jeu par l’intermédiaire d’Arthur Pouilly. Les Vaudois sont revenus à la marque au deuxième tiers (27e) et ont même pris les devants à la 35e minute. Celien Gygax a toutefois permis aux Jurassiens de revenir à hauteur dans cette partie en inscrivant un but (39e) en supériorité numérique. Dans le troisième tiers, Arthur Pouilly a inscrit son deuxième but de la soirée (41e) pour donner l’avantage aux siens. Les fantômes ont encore trouvé la faille deux minutes plus tard par l’intermédiaire de Leo Gygax, une nouvelle fois en supériorité numérique. La réduction de l’écart des locaux à la 47e est restée anecdotique.

Ce nouveau succès permet aux protégés de Michaël Chételat de conforter leur 4e rang au classement. Le HCDV contre quatre points d’avance sur son poursuivant. C’est aussi le nombre d’unités qui le sépare du podium. /nmy