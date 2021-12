Affaire vite classée pour le HC Franches-Montagnes

Le duel paraissait déséquilibré sur le papier, il l’a été sur la glace. Le HC Franches-Montagnes n’a pas eu de mal à se défaire de Vallée de Joux vendredi soir. Il a fessé son adversaire 9-0 à Saignelégier dans le championnat de 1re ligue. Le leader jurassien a profité de la 1re période pour marquer trois fois et s’échapper face à l’avant-dernier du classement. Il a accentué son avantage dans le tiers intermédiaire en marquant deux nouveaux buts avant de s’envoler dans le dernier « vingt ». Thimothé Tuffet s’est offert un triplé, Lucas Boehlen et David Beuret ont inscrit un doublé, alors que Matt Meusy et Fabrice Leu ont également scoré. Ce 9-0 constitue le plus large succès de l’hiver pour les hockeyeurs francs-montagnards.

La troupe de Michaël Röthenmund profite de cette victoire, la 13e de l’exercice, pour conserver les commandes de la hiérarchie. Le HCFM prend provisoirement neuf points d’avance sur son dauphin Adelboden en ayant joué trois matches de plus. /msc