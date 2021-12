La rentrée du HCA repoussée

Le HC Ajoie devra patienter pour retrouver le championnat de National League. Les Jurassiens devaient recevoir Lugano le 2 janvier à Porrentruy. Le match est reporté en raison de cas de coronavirus dans les rangs tessinois. Six membres de l’équipe de hockey sur glace ont été testés positifs et l’équipe tessinoise est placée en quarantaine jusqu’au 2 janvier. La rencontre est reportée à une date ultérieure encore inconnue. Lugano et le HC Ajoie ont fait cette annonce ce mardi. Le HCA devrait ainsi jouer son premier match de 2022 le 4 janvier à Berne.

Zoug et Rapperswil aussi touchés

Six joueurs zougois sont positifs et toute l'équipe est placée en quarantaine. Les matches du 2 janvier contre Fribourg et du 4 janvier à Lausanne sont déjà reportés. L'équipe st-galloise de Rapperswil est aussi placée en quarantaine et son match du 2 janvier contre Zurich est reporté. /comm-ATS-mmi