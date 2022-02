Des jeunes hockeyeurs jurassiens dans la plus grande patinoire de Suisse

Le Jura n’avait jamais été si bien représenté en finale du PostFinance Trophy. Ce tournoi amateur de hockey sur glace pour enfants s’est tenu dimanche à Berne. Quatre équipes de la Vallée de Delémont se sont qualifiées pour cette finale dans chacune des catégories après avoir passé le cap des qualifications en novembre et des demi-finales en janvier. Les Ducks sont arrivés 3e, les Brûleurs de glace 2e, les Remparts du Château 3e et les Ouragans de Courroux 2e. Les jeunes et leurs familles ont été emmenés depuis le Jura en car à la PostFinance Arena de Berne, où ils ont eu droit à une séance de dédicaces avec des joueurs de National League de Berne, Bienne et Langnau. /comm-emu