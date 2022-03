Cinq joueurs du HC Ajoie quand même en play-off

Cinq joueurs du HC Ajoie vont allonger leur hiver en Swiss League. Le club, qui a terminé sa saison en National League samedi, a annoncé ce dimanche matin le prêt de plusieurs membres de son effectif à des clubs de l’échelon inférieur via une licence B. Les hockeyeurs ajoulots disputeront les quarts de finale des play-off qui démarrent ce dimanche soir. Le gardien Tim Wolf et le défenseur Anthony Rouiller porteront le maillot de Kloten qui affronte les GCK Lions. Autre élément de l’arrière-garde ajoulote, Daniel Eigenmann, et l’attaquant Matthias Joggi iront donner un coup de main à Olten qui se frotte à Sierre. Et puis un autre attaquant, Lou Bogdanoff, jouera sous les couleurs de Viège qui défie La Chaux-de-Fonds. /comm-nmy