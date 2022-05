Le vestiaire du HC Ajoie sera agrandi

À peine inaugurée et remise des festivités officielles, la patinoire de Porrentruy est déjà en cours de modification. Des travaux ont débuté ce lundi pour agrandir le vestiaire du HC Ajoie, jugé trop étroit pour un effectif professionnel. Ses dimensions faisaient l’objet de critiques récurrentes depuis l’entrée en fonction du nouvel écrin il y a un an et demi. L’espace de vie des joueurs ajoulots a été initialement conçu avec 24 places. Un peu juste lorsque l’on sait que l’on couche déjà 22 joueurs sur une feuille de match, sans même compter les membres du staff et le complément d’effectif aux entraînements. D’autant plus juste que le directeur sportif Julien Vauclair a annoncé vouloir 27 joueurs sous contrat. Il a fallu se rendre à l’évidence pour faire rentrer tout le monde dans le vestiaire actuel. « On n’y arrive pas donc on est en train de transformer le vestiaire de l’équipe première. Les travaux commencent ce lundi directement après l’inauguration pour nous permettre d’y installer confortablement une équipe de plus de 25 joueurs », admet le président du HCA Patrick Hauert. Le vestiaire sera donc élargi à une trentaine de places.







« On y avait pensé, mais il y avait des contraintes techniques »

Pour y parvenir, les deux murs Nord et Est seront abattus et le vestiaire s’agrandira en rognant l’espace actuellement occupé par deux couloirs. Par conséquent, les accès à la salle de massage ainsi qu’à la buanderie seront modifiés et un vestibule sera aménagé pour que les joueurs y déposent leurs affaires civiles. Des travaux qui se feront aux frais du HC Ajoie, dommage de ne pas avoir réalisé avant la livraison de l’outil que l’espace serait problématique. « On n’avait pas tellement le choix par rapport à ce qui nous a été proposé. On y avait pensé, mais il y avait des contraintes techniques. Aujourd’hui, on a pu les résoudre », se défend Patrick Hauert. Les travaux d’agrandissement des vestiaires devraient durer un mois tandis que ceux pour augmenter la capacité de la patinoire pourraient aussi débuter ces prochaines semaines. Elle sera portée à 5'000 places, contre 4'876 actuellement, comme l'exige la National League de hockey sur glace. Des sièges seront rajoutés en haut de la tribune principale, sur l’espace réservé à la presse qui sera transféré de l’autre côté au-dessus du banc des joueurs. Le partage des frais concernant cette tranche de travaux n’est en revanche pas encore défini entre le club et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy. /ncp-jpi