Filip Pesan à la tête du HC Ajoie

Le HC Ajoie tient son nouvel homme fort. Le club jurassien de National League de hockey sur glace annonce ce vendredi matin l’engagement de Filip Pesan. Ce Tchèque de 44 ans a signé pour deux saisons.

Filip Pesan a été l’entraineur-chef de l’équipe nationale de la République tchèque pendant deux ans. Il a été limogé en février après l’élimination des Tchèques lors du tour préliminaire des Jeux olympiques à Pékin. Filip Pesan a commencé sa carrière d’entraineur il y a une quinzaine d’années. Il n’a jamais été actif hors de son pays natal. Cet ancien joueur (ndlr : avant tout de 2e et 3e division tchèque) avait occupé plusieurs postes dans le club du Billi Tygri Liberec, notamment entraineur-chef et responsable sportif. Il a également officié en tant qu’entraineur des équipes nationales juniors dans son pays. Le HC Ajoie qualifie cet homme de 44 ans de « grand travailleur, moderne et dynamique ». Filip Pesan, lui, s’est montré « très reconnaissant » envers le HCA et a affirmé que l’équipe avait un « réel potentiel ».





Un duel Pesan-Treille pour terminer

Après avoir étudié toutes les candidatures, le directeur sportif du HCA, Julien Vauclair, a retenu deux dossiers finaux : celui de Filip Pesan, donc, mais aussi celui de Yorick Treille. Au final, c’est l’expérience du Tchèque qui a pris le dessus sur le Français. Julien Vauclair souligne que les deux entraineurs étaient très motivés à l’idée de rejoindre Porrentruy, notamment en raison de l’ambiance qui règne autour du club. Aussi, le directeur sportif du HC Ajoie admet que la maîtrise du français n’a pas été un critère. « Que ce soit pour l’entraineur ou pour les étrangers, je choisis le meilleur profil indépendamment de la langue », déclare Julien Vauclair, Filip Pesan dispose toutefois de quelques connaissances dans la langue de Molière, connaissances qu’il pourrait affiner dans le Jura.