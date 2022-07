Un nouveau défi pour Sarah Forster

Un nouveau virage pour la carrière de Sarah Forster. La hockeyeuse jurassienne évoluera la saison prochaine aux Etats-Unis. Elle s’est engagée avec les Metropolitan Riveters, une franchise basée à New York, d’après une annonce faite par son club mercredi soir et confirmée par la principale intéressée ce jeudi. La Vicquoise de 29 ans s’offre donc un nouveau défi. Sarah Forster posera ses valises à New York cet automne. Après quatre saisons passées en Suède, dans un championnat relevé, la médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2014 veut s’affirmer outre-Atlantique. La Vicquoise et ses nouvelles coéquipières se frotteront à six autres franchises dans cette ligue professionnelle qui existe depuis 2015.





Pas de Championnat du monde

Si elle se réjouit de compléter son parcours en club avant d’envisager de se « retirer du sport d’élite », Sarah Forster ne disputera pas un 8e Championnat du monde cet été. La Jurassienne va renoncer à ces joutes qui se dérouleront dès la fin du mois prochain. Elle affirme ne pas être prête à s’investir à 100% pour un nouveau défi durant cet été. /mle