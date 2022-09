Le nouveau défi du HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes monte en grade et ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Les « sang et or » vont faire leurs grands débuts en MyHockey League samedi avec la venue d’Arosa à 17h à Saignelégier. C’est la première fois qu’ils évolueront au sein de la 3e division nationale. Habitué à collectionner les succès, le HCFM risque de devoir accepter son statut de néo-promu avec un exercice plus difficile : « Nous avions l’habitude de jouer les premiers rôles depuis plusieurs années. Maintenant, on va devenir la petite équipe de la ligue, avec peut-être davantage de défaites que de victoires et il faudra s’y habituer. Ce sera des gros matches à chaque journée, alors qu’avant on pouvait gagner en jouant à 85%. Ce sera le travail de l’entraîneur de préparer l’équipe à perdre et à ne pas s’énerver, cet aspect mental sera une des clés de la saison », explique le directeur sportif du HCFM Michaël Röthenmund ce vendredi dans La Matinale.