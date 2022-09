Valentin Nussbaumer 4 ans de plus à Davos

Valentin Nussbaumer se sent visiblement bien dans les Grisons. L’attaquant jurassien, formé au HC Ajoie puis passé par le HC Bienne, a prolongé son contrat de 4 ans avec le HC Davos, soit jusqu’au terme de la saison 2026/2027 de National League de hockey sur glace. Le club indique vouloir former un noyau de jeunes joueurs talentueux qui porteront l’équipe à l’avenir, d’où sa volonté de s’inscrire dans la durée. Âgé de 22 ans, Valentin Nussbaumer avait rejoint le club en janvier 2021 et a inscrit 32 points en 58 matches. /comm-jpi