Loris Hintzy, le travailleur de l’ombre du HC Ajoie

Il a passé son été à faire courir, sauter et pousser les joueurs du HC Ajoie... Loris Hintzy est le préparateur physique du club ajoulot depuis quelques mois. Après des études à Macolin et un passage dans le vestiaire de Langnau en National League de hockey sur glace, le Vadais de 26 ans a posé ses valises à Porrentruy. Son objectif : optimiser les performances du HCA grâce à ses entrainements physiques. Loris Hintzy reconnaît que son travail est scruté avec attention et que sa tâche est soumise à une certaine « pression ». Le jeune homme de Vicques travaille en relation avec l’ensemble du staff des Vouivres, à commencer par les médecins et les physiothérapeutes.





Pendant la saison, maintenir et faire revenir

Pendant l’été, Loris Hintzy s’est occupé de la préparation hors glace, une période intense lors de laquelle les joueurs sont appelés à travailler et optimiser leur fond physique. Une fois la saison commencée, ce n’est pas pour autant que le travail du Vadais s’estompe. Au contraire... Loris Hintzy veille à maintenir une certaine forme physique chez les joueurs. Celle-ci permettra d’éviter au maximum les blessures, selon lui. Et, justement, les joueurs blessés passent beaucoup de temps avec le préparateur physique qui les accompagne avec l’ambition de les « ramener au jeu dans la meilleure forme possible et le plus vite possible », selon Loris Hintzy. /mle