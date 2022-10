Le HC Delémont-Vallée renoue avec la victoire

Plus d’un mois que le HC Delémont-Vallée attendait de revivre cela. Les Fantômes ont remporté une rencontre dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. La dernière victoire delémontaine remontait au match d’ouverture de la saison le 16 septembre dernier. L’attente est donc terminée. Le HCDV a gagné samedi soir 5-3 sur la glace de Sarine Fribourg. Ce succès tant désiré s’est dessiné très rapidement. Après 1’33’’, Arthur Pouilly trouvait déjà la faille. Mais les Fribourgeois ont répondu moins de deux minutes plus tard. A la 11e, Vincent Stemer a redonné l’avantage aux Jurassiens. Henry Thibaut a même profité d’une supériorité numérique obtenue juste avant le quart d’heure de jeu pour assurer deux longueurs d’avance. Mais les Fribourgeois ont à leur tour bonifier une situation de jeu de puissance pour réduire l’écart.





La délivrance

Durant la deuxième période, les hommes de Michaël Chételat ont à nouveau compté deux longueurs. Thibaut Henry ne s’est pas fait prier pour inscrire un doublé dans ce match. Le troisième thé ingurgité, les Fantômes se sont fait peur (et le week-end d’Halloween n’y est pour rien). Non, l’effroi est venu de la canne d’un Fribourgeois qui a réduit l’écart. Le score n’a ensuite pas bougé alors les locaux ont sorti leur gardien. Et c’est donc dans la cage vide, à 6’’ de la sirène finale, que Celien Gygax a délivré les Jurassiens.

Avec ce succès, le HCDV quitte sa place de lanterne rouge et grimpe à la 11e place. Il se retrouve à trois points des positions synonymes de play-off. /nmy