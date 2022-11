La « grande fierté » de Jade Surdez

Un premier point en sélection

Sportivement, l’ailière a été alignée lors des 4 matches. La Suisse a récolté une victoire face à l’Allemagne 3-2 et trois défaites face à la Finlande 4-0, face à la République tchèque 3-2 et face à la Suède 5-0. La Jurassienne en a profité pour inscrire un premier point sous le chandail à croix blanche. Elle a délivré un assist face à l’Allemagne lors de sa 2e sélection. « Le niveau est vraiment vraiment bon. Ça va beaucoup plus vite que dans le championnat de Suisse. On doit toujours être prête et lever la tête », constate Jade Surdez. Pas de quoi lui faire peur pour le futur. « J’espère continuer dans ce groupe et y rester le plus longtemps possible », dit-elle. La Suisse a composé, pour ce rassemblement, sans ses joueuses évoluant outre-Atlantique, à l’image de la Vadaise Sarah Forster. /msc