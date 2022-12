Une première en équipe nationale pour deux jurassiennes

Deux hockeyeuses jurassiennes vont revêtir le maillot de l’équipe de Suisse dames pour la première fois. Les attaquantes Cindy Joray et Laura Desboeufs font partie de la sélection dévoilée jeudi par le coach Colin Muller pour le tournoi des cinq nations. La Franc-Montagnarde de Thoune et l’Ajoulote de Lugano seront donc du voyage à Ängelholm du 13 au 17 décembre. La Suisse affrontera l’Allemagne, la République tchèque, la Finlande et la Suède, pays hôte. Engagée aux Etats-Unis dans le championnat de Premier Hockey Federation avec son club des Metropolitan Riveters, Sarah Forster n'était pas disponible pour disputer ce tournoi. /comm-emu