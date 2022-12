« Il fallait avoir du plaisir aux entrainements »

Depuis le début de la trêve, c’est Julien Vauclair qui a donc repris l’équipe en main. L’essentiel selon Jordane Hauert, c’était « d’avoir du plaisir à l’entrainement ». « Il y a du fun, ça s’entraine dur, ça a donc amené une nouvelle énergie », explique le numéro 93 ajoulot. Il met d’ailleurs un point d’honneur sur l’état d’esprit à montrer sur la glace maintenant. « On a beaucoup de choses à montrer avec tout ce qu’il s’est passé ces derniers temps. On a donc intérêt à faire un match où on met l’énergie, le cœur et ses tripes sur la glace », lance Jordane Hauert. /lge