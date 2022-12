Pour Kimmo Bellmann, « le HC Ajoie est en train de devenir un club de National League ». Le nouveau directeur administratif des Vouivres ne cache pas l’importance de se maintenir au terme de la saison. Il planche actuellement sur un carnet de route pour les cinq prochaines années. « Jusqu’à présent, on a beaucoup travaillé dans la réactivité. Maintenant, il faut pouvoir être plus serein », dit-il. Ce père de famille a pu constater qu’il manquait « des structures et un peu de rigidité » au HCA. Mais rien d’alarmant. « N’importe quelle entreprise qui grandit comme ça vite vit ses problèmes là, que ce soit dans le sport ou ailleurs. C’est normal qu’on adapte petit à petit les structures pour suivre l’augmentation du budget et des attentes sur la glace », lance encore le natif d’Helsinki. /msc