Le HC Franches-Montagnes plie aussi devant son public

Le HC Franches-Montagnes a avalé les thés de travers vendredi soir. Les Taignons se sont inclinés 4-3 (1-1 2-0 1-2) contre Lyss à Saignelégier en MyHockey League. Après trois défaites sur la route, ils ont cette fois-ci courbé l’échine à domicile pour encaisser un quatrième revers de rang. Les joueurs de Michaël Neininger ont concédé l’ouverture du score au quart d’heure, mais ils ont su répondre en égalisant moins de trois minutes plus tard par Auguste Impose. Désormais 5es du classement, les Bernois ont fait la différence en début de 2e tiers. Ils ont repris l’avantage 82 secondes après le retour des vestiaires, avant de prendre deux longueurs d’avance six minutes plus tard. Les visiteurs ont encore aggravé le score 128 secondes après le second thé. Le HCFM a réagi et a réduit l’écart par deux fois dans les dix dernières minutes grâce à des réussites de Nils Sejejs, puis de Karim Bouchareb alors que le gardien jurassien était sorti de sa cage, mais cela n’a pas suffi. Les « sang et or » restent 10es, avec quatre unités de moins et un match de plus au compteur que le 8e et dernier qualifié pour les play-off, alors qu’il leur reste cinq rondes à disputer lors de la saison régulière.