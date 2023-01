HC Ajoie : Salut capitaine !

Jordane Hauert va ranger le maillot ajoulot à la fin de la saison. Le HCA annonce mercredi la retraite professionnelle de son emblématique capitaine. Le défenseur de 36 ans aura joué avec son club formateur durant 22 saisons, dont 10 comme capitaine, entrecoupées de brèves piges à Bienne et Langnau. Durant sa carrière, il aura remporté deux titres de deuxième division – Ligue Nationale B en 2015/16, puis Swiss League en 2020/21 –, un titre de vainqueur de la Coupe de Suisse en 2020 et de la récente promotion en National League en 2021. Le HCA rappelle encore que l’enfant du pays « est récemment entré dans le club très fermé des joueurs ayant disputé plus de 1'000 matchs en ligue nationale, dont 11 seulement sous d’autres cieux ». Jordane Hauert cumule à ce jour 112 buts et 454 assists en 1'014 matchs de ligue nationale, saisons régulières et play-offs confondus. Défenseur très prolifique en Ligue Nationale B, il avait par ailleurs été le meilleur compteur du championnat à ce poste en 2012/13, 2014/15, 2016/17 et 2018/19.

Dans son communiqué, le HC Ajoie remercie « très chaleureusement Jordane Hauert pour sa fidélité et son investissement sans faille pour les jaunes et noirs, lui souhaitant par la même occasion un futur privé et professionnel rempli de bonheur et de succès ». Jordane Hauert sera en direct dans le journal de 12h15 sur RFJ.