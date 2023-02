Le HCFM façonne son futur contingent

Le HC Franches-Montagnes entame ce samedi les play-out de MyHockey League sur la glace de Bülach mais il prépare déjà son futur. Le HCFM annonce l’arrivée de trois jeunes joueurs pour la saison prochaine. Il a aussi prolongé de deux ans les contrats de plusieurs éléments de son effectif. De nombreuses discussions sont toujours en cours.





Une nouvelle doublette gardera les cages

Concernant les gardiens, le club taignon a prolongé de deux saisons le contrat de Lucas Gaudreault arrivé l’an dernier de Sierre. Le Canado-Suisse devrait être secondé par Robin Terrier. Le portier ajoulot évolue avec les M20 de Fribourg Gottéron mais patine actuellement sous licence B pour la formation franc-montagnarde. L’entente n’est pas encore signée mais « c’est en bonne voie », a confié à RFJ le directeur sportif du HCFM Michaël Röthenmund. En revanche, David Fragnoli devra mettre sa carrière entre parenthèse. Il subira prochainement une opération en raison d’une blessure à un genou.

Au niveau de l’arrière-garde, les défenseurs Thomas Devesvre et Théo Bertrand ont prolongé leur entente de deux saisons avec le club taignon. Maxime Wälti rejoint les « sang et or » en provenance des M20 du HC La Chaux-de-Fonds. Clément Stemer disposait, lui, déjà d’un contrat pour le prochain exercice. Le directeur sportif du HCFM ajoute que Laurent Emery ne portera plus les couleurs du club la saison prochaine. Un renfort est encore recherché dans ce secteur pour pallier ce départ. Pour les autres défenseurs, à savoir Cyril Taillard, Lionel Girardin et Anthony Tomat, des discussions sont en cours.





Timothé Tuffet s’en ira, Auguste Impose sans doute aussi

Le HCFM perd Timothé Tuffet. L’attaquant quittera le club à la fin de la saison. « On ne connaît pas sa future destination », précise Michaël Röthenmund. Un autre atout offensif devrait quitter Saignelégier. « Il y a peu de chance que Auguste Impose reste au club, annonce le directeur sportif taignon. Il y a eu des discussions mais nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde », ajoute-t-il.

Quatre attaquants ont toutefois prolongé de deux ans leur entente avec les « sang et or » : le capitaine Mathieu Brahier, Tanguy Maillard, Karim Bouchareb et Pierric Pouilly. Une prolongation de deux ans a été faite à Arnaud Schnegg. Une autre, d’une année supplémentaire, à Nils Sejejs.

Le HCFM annonce encore deux arrivées offensives. Celles de Jiyan Kivanç en provenance des M20 du HC Bienne et de Loris Masini des M20 du HC La Chaux-de-Fonds. Le HCFM lorgne encore sur deux renforts en attaque. Et puis des échanges sont en cours entre le club et Nelo Surdez, Colin Gfeller, Matt Meusy et Fabio Papina pour prolonger leur aventure commune. /comm-nmy