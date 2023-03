Le HC Ajoie « joue sa survie »

« C’est un peu marche ou meurt ». Jordane Hauert va droit au but au moment d’évoquer les play-out que le HC Ajoie va disputer dès ce mardi soir face à Langnau (en direct sur RFJ dès 19h45). Les deux cancres de National League s’affrontent dans une série au meilleur des 7 matches. Le vainqueur assure son maintien, alors que le perdant joue sa place dans l’élite du hockey suisse face au champion de Swiss League. « On joue notre survie, assure le capitaine ajoulot. Psychologiquement, ce n’est pas la même chose qu’en play-off. Il y a un peu plus de nervosité. » Pour autant, le défenseur jurassien affiche une certaine confiance au moment de défier une formation que le HCA a battu à 3 reprises en 4 matches cet hiver. « Je le sens plutôt bien à la vue du travail de l’équipe durant ce dernier mois », dit-il.