Sarah Forster : « Une fois de plus, ça n’a pas joué pour la 3e place de l’équipe de Suisse »

La déception est toujours grande pour Sarah Forster et Cindy Joray après leur 4e place au championnat du monde avec l’équipe de Suisse féminine de hockey sur glace. La Nati et les deux jurassiennes se sont inclinées en finale pour la troisième place hier soir face à la République Tchèque 3-2 à Brampton au Canada. La Suisse signe ainsi sa quatrième 4e place de suite dans un grand rendez-vous en un peu plus de trois ans. Sarah Forster estime que « cette année, c’est la fois où l’équipe de Suisse a été le plus proche de cette 3e place ». L’athlète de Vicques qui doit se contenter, elle, de sa 3e médaille en chocolat avec la Nati, remarque que « toutes les équipes s’améliorent. En Suisse, il n’y a pas assez de profondeur et de jeunes joueuses qui peuvent rejoindre le cadre de l’équipe A ». /fwo